البيت الأبيض يبدأ في فرض اختبار "كورونا" سريع لكل من سيخالط ترامب ونائبه

أعلن البيت الأبيض، أنه سيبدأ في فرض اختبار سريع لفحص فيروس "كورونا" المستجد لكل من سيكون على مقربة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو نائبه مايك بنس، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ، جود ديري، إنه بدء من اليوم الجمعة، سيخضع أي شخص من المتوقع أن يكون على مقربة من ترامب أو بنس لاختبار (كوفيد-19)، وذلك حرصا على صحتهما وسلامتهما"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف ديري أن "الاختبار سيتم فرضه سواء على حملة الفيروس بصورة عرضية أو غير الحاملين له، وذلك من أجل الحد من انتقال العدوى بشكل غير مقصود".

وأعلنت السلطات الأمريكية تسجيل 27043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و910 حالات وفاة خلال يوم واحد.

ومن جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، في تغريدة له على "تويتر"، أنه: "تم إرسال كميات ضخمة من الإمدادات الطبية، والمستشفيات، والمراكز الطبية المتنقلة، إلى الولايات مباشرة"، مضيفا: "لكن البعض لديهم نهم في طلب الإمدادات الطبية، ولن يرضيهم أي شيء على الإطلاق".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.