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    الحجر الصحي في تل-أبيب، انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مارس 2020

    إسرائيل... 7428 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بينها 40 حالة وفاة

    © AP Photo / Oded Balilty
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    أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 7428 إصابة، من بينها 40 حالة وفاة.

    القدس - سبوتنيك وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، إن "عدد المرضى بفيروس كورونا في البلاد بلغ 7428 حتى الساعة 20:30 من مساء اليوم الجمعة بينهم 40 حالة وفاة".

    لافتة انتخابية تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار الصورة)، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان (وسط الصورة)، وزعيم حزب الأزرق والأبيض بيني غانتس، وهو يرتدون أقنعة في المدينة الإسرائيلية من رمات جان، بالقرب من تل أبيب 29 مارس 2020
    © AP Photo / Sebastian Scheiner
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    وأضافت الصحة في بيانها "من مجمل المصابين هناك 6718 وصفت حالتهم بالطفيفة، 155 متوسطة و209 خطيرة".

    كما ذكرت الوزارة أن "403 أشخاص تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات، فيما 681 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، ونحو 4 آلاف مصاب يتلقون العلاج في منازلهم، و700 في حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك".

    ويخضع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي أيضا، بعد أن خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

    ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، بينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, إسرائيل
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