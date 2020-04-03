بعد فرنسا... ألمانيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء على 200 ألف كمامة

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة استولت على 200 ألف كمّامة طبية، كانت قد اشترتها برلين من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن سيناتور الشؤون الداخلية بالعاصمة برلين أندرياس غييسل، أكد في بيان، أن "الولايات المتحدة استولت على 200 ألف كمامة طبية من نوع FFP-2، في العاصمة التايلاندية بانكوك".

وأوضح غييسل، أن "تلك الكمّامات كانت قد اشترتها ولاية برلين من أجل استخدامها للوقاية ومكافحة كورونا"، مضيفا "لا يمكنكم التصرف هكذا مع الشركاء، ولا يجوز القيام بأساليب الغرب الوحشية حتى في أوقات الأزمات الدولية"، واصفا ذلك بأنه قرصنة.

وأضاف الإعلام الألماني، أن الشركة الأمريكية أعادت الأموال إلى ولاية برلين، التي دفعتها الأخيرة للحصول على الكمامات، إثر هذه الحادثة.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، كانت ولاية برلين قد اشترت تلك الكمامات من شركة أمريكية.

فرنسا بدورها تقع ضحية للسيطرة الأمريكية

أعلن رئيس مجلس مدينة بروفانس الفرنسية، رينو موسيل، يوم أمس أن السلطات الفرنسية قامت بشراء ملايين الأقنعة الطبية (كمامات) من الشركات الصينية، لصالح المؤسسات الطبية الفرنسية، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها

ووفقا لصحيفة "Libération" الفرنسية، قال موسيل:

"في صباح هذا اليوم، عند رصيف التحميل في الصين، تم شراء الطلب فرنسي مقابل أموال أمريكية، وتوجهت الطائرة التي كان من المفترض أن تطير إلى فرنسا مباشرة إلى أمريكا".

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليون و56 ألف شخص، توفي منهم نحو 56 ألفا، فيما تعافى حوالي 224 ألفا.