فرنسا تأمل في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة تأثير كورونا في مناطق الصراع

قالت فرنسا، اليوم الجمعة، إن المناقشات جارية لاجتماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو لإجراء محادثات تتناول كيفية معالجة تأثير تفشي فيروس كورونا في مناطق الصراع.

ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان "فكرة توقف (القتال) لأسباب إنسانية يجب مناقشتها بوضوح في مجلس الأمن ونأمل أن يتم هذا الاجتماع حتى نتمكن من المضي قدما في هذا المسار".

ووصلت حالات الإصابة عالميا بفيروس كورنا المستجد أكثر من مليون إصابة، في حين تجاوزت الوفيات أكثر من 58 ألف حالة وفاة.