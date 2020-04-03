الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها الداخلية حتى 20 أبريل

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، توقف رحلاتها الداخلية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة "كورونا".

وستوقف شركة الطيران التركية رحلاتها الداخلية حتى الاثنين 20 نيسان/ أبريل الجاري، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

#عاجل | الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها الداخلية حتى 20 نيسان الجاري — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 3, 2020

​وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد الوفيات بسبب مرض (كوفيد-19) في تركيا ارتفع إلى 425، اليوم الجمعة، بينما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 20 ألفا، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

#تركيا.. 69 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 425

في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة التركي، لفت خلاله إلى تسجيل 2786 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، رفعت الإجمالي إلى 20 ألفا و921 حالة.



https://t.co/13t7WpaTB7 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 3, 2020

وأعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في خطاب نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إن حظر التجول سيكون لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وأشار أردوغان إلى أن الجميع ملزمون بوضع كمامات في أماكن الازدحام، لا سيما الأسواق والمحال التجارية اعتبارا من السبت.

كما أعلن أردوغان أنه سيتم منع دخول وخروج السيارات في 30 بلدة كبرى إضافة الى مدينة زونغولداك باستثناء بعض الحالات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباء عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏