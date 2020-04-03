ترامب يقرر حظر تصدير الإمدادات الطبية لمواجهة وباء كورونا

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة 3 أبريل/نيسان، قرارا بحظر تصدير الإمدادات الطبية لمواجهة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال ترامب في خطاب نقلته وكالة "رويترز" إنه وقع أمرا مباشرا بحظر تصدير الإمدادات الطبية الأمريكية، مثل أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الوقاية الشخصية، وسط تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وأشار ترامب إلى أنه وقع قانون إنتاج الدفاع الموجه مباشرة لوقف تصدير الكمامات والمعدات الطبية الأخرى.

كما قال الرئيس الأمريكي إن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، يوصي باستخدام المواطنين للكمامات الطبية عندما يكونوا في الخارج، ولكن استطرد قائلا "لا أعتقد أني سأتبع هذا الخط التوجيهي".

وتابع بقوله "مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يعتبر استخدام الكمامات أمرا طوعيا، لكنها خطوات يمكنها أن تساعد بصورة جيدة في إبطاء انتشار الفيروس".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏