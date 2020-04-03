ترامب: أوضاع سوق النفط ليست سيئة فقط بالنسبة للشركات الأمريكية

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مستهل اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات النفط الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس بوتين وولي العهد [السعودي] يريدان حقا حدوث شيء ما [بما يخص سوق النفط]، فمن الواضح أن ما يحدث أمر فظيع بالنسبة لهم أيضا، لذلك يريدان حدوث شيء ما"، مضيفا: "لقد تحدثت إلى كل منهما".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل توازن سوق الطاقة.

وقال بوتين خلال اجتماع لمناقشة أوضاع سوق الطاقة العالمي: "أود أن أؤكد، أن روسيا ترى ضرورة توحيد الجهود.نحن لم نكن- كما قلت من قبل- البادئين بتقويض صفقة أوبك+، ونحن مستعدون للاتفاقيات مع الشركاء في إطار هذه الآلية، ومستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة في هذه المسألة".

وأضاف بوتين: "أرى أنه من الضروري توحيد الجهود من أجل توازن السوق وتقليص الإنتاج نتيجة لهذه الجهود المنسقة".

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك +" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديرا لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.