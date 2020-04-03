ترامب: لا نستبعد فرض رسوم على النفط السعودي إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاهنا

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على نفط المملكة العربية السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في إحاطة إعلامية بواشنطن: "الرسوم تدر الكثير من المال لبلدنا، فرضتها على الصين ودول أخرى ودول أخرى فرضتها علينا".

وأضاف "هل سأفعل هذا من أجل النفط؟ نعم أستطيع، لكن هل سأفعل ذلك الآن؟ لا. أفكر بفرضها؟ لا. ولكن إذا تمت معاملتنا بطريقة غير نزيهة، فمن الواضح أن هذه أداة في ترسانتنا".