وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 7 آلاف

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، وصول عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 7077 حالة وفاة.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للوفاة بالوباء بلغ حتى الساعة18.30 بالتوقيت المحلي (01.30 بتوقيت موسكو) 7077 حالة وفاة.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالوباء 273 ألفا وتعافى 9.5 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏