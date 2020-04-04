إصابة مذيعة أمريكية شهيرة بفيروس كورونا

أعلنت مذيعة شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بروك بالدوين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حث جاءت نتائج تحاليلها إيجابية بعد أن عانت من ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وآلام.

وقالت بالدوين عبر حسابها الشخصي على "انستغرام" مساء الجمعة: "اتبعت مبدأ التباعد الشخصي ونفذت كل النصائح، لكن الفيروس تمكن مني رغم ذلك".

بالدوين هي ثاني إعلامية بشبكة "سي إن إن" تصاب بالفيروس، حيث أعلنت الشبكة عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر بمرض "كوفيد-19"، نهاية فبراير/شباط الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة الـ 270 ألف حالة، كما تم تسجيل 7406 حالة وفاة.

View this post on Instagram A post shared by Brooke Baldwin (@brooke_baldwin) on Apr 3, 2020 at 9:44am PDT

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏