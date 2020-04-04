مؤرخ يتحدث عن البلد الذي كان هتلر يفضل سقوط برلين على خسارته

اعتبر الزعيم النازي أدولف هتلر، خسارة هذا البلد بمثابة خسارة الحرب مفضلا إياه على برلين نفسها، مستعدا للتضحية من أجل هذا البلد الذي يحتوي على مصانع عسكرية ومصدرين للنفط.

ففي أكثر من مناسبة وصف هتلر خسارة هذا البلد بمثابة خسارة الحرب مفضلا التضحية ببرلين على تسليمه.

فبحسب ما صرح به الخبير في الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، نيكيتا بورانوف، فإن هتلر كان مستعدا للتضحية ببرلين مقابل عدم خسارة المجر التي تعد أكبر حليف له.

وأضاف بورانوف "كانت المجر الحليف الأكثر ولاء للرايخ الثالث الألماني، و غالبا ما يقول الفوهرر في الأحاديث الخاصة أنه من الأفضل مغادرة برلين بدلاً من خسارة المجر، حيث يوجد عدد كبير من المصانع العسكرية بالإضافة لمصدرين للنفط".

مضيفا "بأن المجر كانت ستقاتل إلى جانب الاتحاد السوفيتي وبخاصة بعد قيام القوات النازي باستدعاء جميع الرجال من سن الـ12 الى الـ70 عاما لأداء الخدمة العسكرية".

وتابع "لم يكن كل سكان المجر يؤيدون النازيين ورفضوا التجنيد، لينضموا لاحقا لصفوف الجيش الأحمر".

وفي 4 أبريل 1945، أكملت وحدات الجيش السوفياتي تحرير المجر من الغزاة النازيين، استمر القتال من أجل تحرير المجر ما يقرب من ستة أشهر، سقط أكثر من 200 ألف جندي سوفيتي على أراضيها.