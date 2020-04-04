بريطانيا تشن حملة على "العلاجات الوهمية" لفيروس كورونا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم السبت، بداية شن حملة على "العلاجات الوهمية" لفيروس كورونا المستجد الذي ليس له حاليا علاج محدد إلى الآن.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج "كوفيد-19".

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الوكالة إنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة.

وقالت ليندا سكاميل المسؤولة في وكالة تنظيم الأدوية "لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الانترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه".

وأتمت "لا يوجد علاج مجاز رسميا لعلاج أو منع كوفيد-19 ومن ثم فإن أي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة".

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏