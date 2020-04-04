استقبال الطائرات العسكرية الروسية "إيل-76" في صربيا... فيديو

تم إرسال 11 طائرة مع أخصائيين ومعدات عسكرية إلى الجمهورية الصربية للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

هبطت طائرات من طراز "إيل-76" تابعة لقوات الفضاء الروسية في صربيا. ونشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية لقطات للحظة وصول الطائرات واستقبالها.

وقد استقبلت مساعدة روسيا شخصيًا رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش. واستقبلوا العسكريين الروس بالخبز والملح بالمعنى الحقيقي للكلمة. يظهر في الفيديو كيف يتم تفريغ الطائرات. سيبدأ الخبراء العسكريون مهامهم لمكافحة الفيروسات التاجية اليوم.

وفي وقت سابق، شكرت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ووزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين روسيا على المساعدة.

وكانت ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن جميع الطائرات العسكرية الروسية الإحدى عشرة وصلت إلى صربيا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في التقرير: "وصلت الطائرة الحادية عشرة من طراز إيل-76 التابعة لقوات الفضاء الروسية إلى مطار باتاييتسا (جمهورية صربيا) الواقع على بعد 20 كيلومترا شمال غربي مدينة بلغراد."

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في صربيا، توفي 31 شخصًا بسبب فيروس كورونا في البلاد، وبلغ إجمالي عدد المرضى 1171 مريضًا.