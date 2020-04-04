الفلبين تسجل 8 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم السبت عن تسجيل 8 وفيات إضافة إلى 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت البلاد يوم أمس الجمعة، 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد تسجله في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة في نشرة إن أحدث الأرقام رفعت إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 144، بينما وصل إجمالي المصابين إلى 3094 حالة.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، أمس الخميس، أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين، سفيرة الفلبين لدى لبنان، برنارديتا كاتالا، توفيت فجر اليوم في بيروت عن عمر يناهز 62 عاما.

وزاد عدد حالات كوفيد-19 إلى أكثر من المثلين في جنوب آسيا على مدى الأسبوع الماضي، ويحذر خبراء الصحة من أن أنظمة الصحة العامة الواهنة هذه المنطقة التي يعيش فيها خمس سكان العالم لن تقدر على استيعاب تفشي الوباء.

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏