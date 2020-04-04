بلجيكا تسجل 140 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1283 حالة

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم السبت عن تسجيل 140 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283 حالة.

أمستردام – سبوتنيك. وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت: "تسجيل 140 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283".

وتابع البيان:" "بلغت أعداد الإصابات 18431 إصابة، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة".

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.