وزيرة خارجية النمسا السابقة تتهم زوجها بالتعدى عليها بالضرب

تقدمت وزيرة خارجية النمسا السابقة، كارين كنيسل، بشكوى للشرطة اتهمت فيها زوجها بالتعدي عليها بالضرب.

وقالت صحيفة تليغراف إن كنيسل أشارت في شكواها إلى أنه أثناء شجار عائلي وقع في مزرعة في منطقة جنوب النمسا، قامت بضرب زوجها رجل الأعمال فالفجانج مالنجر، في صدره عدة مرات، وهو بدوره قام بصفعها على وجهها.

وعلى إثر الشكوى المقدمة، منعت الشرطة زوج الوزيرة السابقة من دخول المنزل وقامت بمصادرة بندقية صيد كانت بحوزته، فيما رد الزوج على الشكوى وأخبر الشرطة بأنه لم يتعمد ضرب زوجته لكنه كان يحاول تهدئتها منوها إلى أن زوجته باتت متوترة للغاية في الآونة الأخيرة بسبب أصداء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يشار إلى أنه، بحسب أحدث إحصائية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 11781 حالة فيما بلغت الوفيات 168 حالة.