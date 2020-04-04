روحاني يكشف خطة إيران الجديدة لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة "التباعد الذكي".

وخلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا"، أضاف روحاني "ستعلن وزارة الصحة اليوم عن تفاصيل خطة التباعد الذكي.. أولويتنا صحة وسلامة المجتمع، كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم بالنسبة لنا"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

كما اعتبر روحاني أنه تمّ تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلتين الأولى والثانية من خطة التباعد الاجتماعيّ، وفي المرحلة الثالثة سيتمّ تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي، مشددا على ضرورة أن يعلم ويدرك الشعب بأن أي قرار تتخذه الحكومة مبني على أساس دراسات علميّة دقيقة واستشارات مع أخصائيين.

ودعا الرئيس الإيرانيّ أيضا إلى ضرورة التأكد من أن الموظفين والمراجعين والعمال والتجار يراعون البروتوكولات الصحية في أماكن العمل، مضيفا أنه "ينبغي إدارة أزمة فيروس كورونا بحيث لا تسبب مشاكل لحياة المواطنين..نعمل على تأمين صحة وسلامة المواطنين وضمان وضعهم المعيشي والاقتصادي.. الطبقة الفقيرة هي التي تتلقى الصدمات الاقتصادية الأقوى من فيروس كورونا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور أمس الجمعه، أن إجمالي، وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 3294، بعد وفاة 134 شخصا بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال جهانبور للتلفزيون الحكومي، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بلغ 53183 إصابة، 4035 منهم "تحت المراقبة" وهو مصطلح ربما يشير إلى أنهم فى حالة حرجة بحسب وكالة "روينرز" للأنباء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.