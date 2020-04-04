إسبانيا تعلن تسجيل 809 وفاة جديدة بسبب "كورونا" و7026 إصابة

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 11744، بعد تسجيل 809 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن تفشي الفيروس في البلاد أن حصيلة ضحايا كورونا ارتفعت منذ أمس من 10935 إلى 11744 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بأكثر من سبعة آلاف حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، من 117710 إلى 124736، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.