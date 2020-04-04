ستارمر يفوز برئاسة حزب العمال البريطاني خلفا لكوربين

فاز كير ستارمر برئاسة حزب "العمال البريطاني، خلفا لجيرمي كوربين، بعد حصوله على 56% من الأصوات.

ونشر الحزب تغريدة هنأ فيها ستارمر على الفوز، كما أعلن فوز أنجيلا راينر بمنصب نائب رئيس الحزب.

Congratulations to @Keir_Starmer, the new Leader of the Labour Party!#LabourLeadership pic.twitter.com/i2PjxXaWMf — The Labour Party (@UKLabour) April 4, 2020

​واختار نحو 600 ألف عضو في حزب العمال، عبر البريد أو على الإنترنت أحد ثلاثة مرشحين، في اقتراع يأتي بعد خسارة كوربين المؤلمة في انتخابات ديسمبر بمواجهة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون.

ويعتبر ستارمر مؤيد للمشروع الأوروبي وستكون مهمة إحياء أبرز حزب معارض، بعدما تراجع وشهد انقسامات، أولوية في هذه المرحلة التي تهمين عليها مكافحة وباء كوفيد-19.