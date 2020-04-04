ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إسرائيل إلى 43 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ظهر اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى فيروس "كورونا" في البلاد إلى 43 حالة.

ونشرت القناة العبرية الـ"13"، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 7589 بعد تشخيص حالات جديدة.

وأكدت وفاة سيدتين، صباح اليوم، جراء إصابتهما بفيروس كورونا، إحداهما تبلغ من العمر 88 عاما توفيت في مستشفى إيخيلوف، والأخرى تبلغ 67 عاما توفيت في مستشفى سوروكا ببئر السبع.

מת נוסף מקורונה: בן 76 הלך לעולמו בביה"ח ברזילי @bokeralmog — חדשות 13 (@newsisrael13) April 4, 2020

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين الـ 7589، منهم 115 في حالة خطيرة، 166 في حالة متوسطة، والباقون في حالة طفيفة.

ويشار إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي أيضا، بعد أن خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، بينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.