بسبب "الطرف الثالث"... إيران تعلن لأول مرة قرب الحرب مع أمريكا

أكد النائب الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن إيران وأمريكا تقتربان من الحرب بشكل غير عادي، قائلا إن ذلك يحدث بسبب "طرف ثالث".

ووصف فلاحت بيشه، وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في حديثه مع وكالة أنباء "بُرنا"، تلك الحرب بـ "الظلم لكلا البلدين"، لأنها إذا اندلعت سيكون سببها "طرف ثالث".

وأضاف أن "المشكلة الأساسية هي أن البلدين يستقيان معلوماتهما من معسكر الخصم بشكل غير مباشر وعن طريق الأطراف الثالثة".

تأتي تلك التصريحات عقب التحذيرات المتبادلة بين طهران وواشنطن حول احتمال اندلاع مواجهة بين القوات الأمريكية والقوات التي تقول أمريكا إنها تابعة لإيران في العراق.

فيما أطلق كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء يحيى صفوي، تحذيرات لأمريكا من تكبد هزيمة كبرى أمام الشعب العراقي في حال أرادوا مواصلة بقائهم غير القانوني في العراق.