حداد وطني على ضحايا فيروس كورونا في الصين... فيديو

أعلنت الصين اليوم يوم الحداد على آلاف الأشخاص الذين قضوا نحبهم بفيروس كورونا المستجد ونكست الأعلام في جميع أنحاء البلاد وعلقت كل أشكال الترفيه.

والتزم جميع الصينيين بالصمت لمدة ثلاث دقائق في كل انحاء البلاد، وذلك تكريماً للأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تنكيس الأعلام الوطنية في مختلف أنحاء الصين وفي السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، ووقف أنشطة الترفيه العامة.

وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها كما انطلقت صافرات المخصصة عادة للإنذار من الغارات الجوية عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بكين معلنة بداية الحداد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ والقادة الصينيين وقفوا في صمت أمام العلم الوطني في مجمع تشونغنانهاي للقيادة في بكين معلقين على صدورهم زهوراً بيضاء علامة على الحداد.

يذكر أن أكثر من 3300 شخص لقوا مصرعهم في الصين جراء هذا، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.