فاجعة بسبب كورونا... وفاة 13 نزيلا في دار مسنين

توفي 13 نزيلا داخل أحد دور رعاية المسنين في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، عقب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الدار.

وكان جميع النزلاء داخل دار "برلنغتون كورت"، يعانون أعراض صحية أخرى، كما يخضع موظفان اثنان للعلاج من إصابتهم بمرض "كوفيد 19"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت شركة فور سيزونز هيلث كير، التي تدير دار الرعاية برلنغتون: "لدينا تعليمات صارمة بشأن الأمراض المعدية ، وتحديدا خلال "هذه الظروف الاستثنائية".

وأضافت "التركيز داخل الدار يكون على الرعاية والحماية المستمرة لجميع النزلاء لدينا وزملائنا العاملين في الدار، ويخضع اثنان منهم للعلاج حاليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

وأتم بيان نشرته الشركة "ببالغ الأسى العميق، يمكننا أن نؤكد أن 13 من نزلاء دار برلنغتون توفوا خلال الأيام السبعة الماضية".

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 38168 حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 3605.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عالميا، بلغ مليون و130 ألف و114، كما وصل عدد الوفيات إلى 60 ألف 114 حالة.