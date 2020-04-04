"لا تناسبني.. أقابل رؤساء وديكتاتوريين".. ترامب يرفض ارتداء الكمامة الطبية

رغم التوصيات التي أدلى بها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بضرورة ارتداء الكمامات الطبية لدى الأمريكيين إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان له رأي آخر.

فخلال اجتماع فريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، أبدى ترامب اعتراضه على ارتداء الكمامة الطبية قائلا "إنه لن يرتدي واحدة نظرا لمقتضيات منصبه".

هذا وكان جيروم آدامز، الجراح العام الأمريكي، قد قال إن الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس قد ينقلونه إلى الآخرين، فلذلك لابد من التقييد بقواعد الآمن المتمثلة بالكمامة الطبية وإجراءات التباعد الإجتماعي.

ليعلق ترامب على هذه التوصيات بأنها نصيحة لن يأخذ بها، وأضاف في حديثه للصحفيين: شخصيا، لا أريد ارتداء واحدة، هذه توصية، يوصون بها. أشعر أنني بخير.

مضيفا "بطريقة ما، أثناء الجلوس في المكتب الأبيض، خلف المكتب الجميل الباعث على الهيبة، أعتقد أن ارتداء قناع وجه بينما أحيي الرؤساء ورؤساء الوزراء والديكتاتوريين والملوك والملكات.. بشكل ما، لا أعتقد بأنه يناسبني. ببساطة". لكنه أشار إلى إمكانية تغيير رأيه وأمله في تغير الأمور للأفضل، بحسب ما نقلت مجلة Newsweek الأمريكية.

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، وصول عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 7077 حالة وفاة.

وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للوفاة بالوباء بلغ حتى الساعة18.30 بالتوقيت المحلي (01.30 بتوقيت موسكو) 7077 حالة وفاة.