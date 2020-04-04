السويد تسجل 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 373

أعلنت السويد، اليوم السبت، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ أمس، الجمعة.

القاهرة- سبوتنيك ونقلت صحيفة "إكسبريسن" السويدية عن الهيئة العامة للصحة أن الأخيرة "إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 373 وفاة بعد تسجيل 40 وفاة منذ الجمعة".

ولفتت إلى بلوغ إجمالي الإصابات المؤكدة 6400 حالة، منهم 520 بالعناية المركزة.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من مليون و100 ألف إصابة، في حين وصلت الوفيات إلى أكثر من 60 ألف.