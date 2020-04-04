إسرائيل... نفاد عينات الاختبار والصحة تأمر بتقليل الفحوصات بسبب تفشي كورونا

كشفت صحيفة عبرية، صباح اليوم السبت، النقاب عن نفاد عينات اختبار فيروس كورونا بسبب تفشيه في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن مواد الاختبار الضرورية بدأت في النفاد من مختبرات فحص فيروس كورونا في إسرائيل، بالتوازي مع إصدار وزارة الصحة الإسرائيلية الأوامر لمجمعات ومختبرات فحص فيروس كورونا بتقليل إجراء الاختبارات بسبب نقص عينات الاختبارات المعملية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجمعات الطبية لفحص كورونا كانت تعمل، حتى أمس الجمعة، لمدة 3-4 ساعات فقط، وبأنه تم إخطار الأشخاص في العزل الانفرادي الذين تم استدعاؤهم للفحص برفض قائمة انتظارهم المجدولة منذ أيام.

وأكدت العدد اليومي للاختبارات كان يوم الأربعاء الماضي 7833 حالة، ولكن يوم الخميس انخفض العدد إلى 7294، ما يعني السير نحو نفاد عينات الاختبار المعملية، لذا قررت وزارة الصحة الإسرائيلية تنظيم معدل الاختبارات.

وفي السياق ذاته، نشرت القناة العبرية الـ"13"، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 7589 بعد تشخيص حالات جديدة.

وأكدت وفاة سيدتين، صباح اليوم، جراء إصابتهما بفيروس كورونا، إحداهما تبلغ من العمر 88 عاما توفيت في مستشفى إيخيلوف، والأخرى تبلغ 67 عاما توفيت في مستشفى سوروكا ببئر السبع.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن المصابين الـ 7589، منهم 115 في حالة خطيرة، 166 في حالة متوسطة، والباقون في حالة طفيفة.

ويشار إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي أيضا، بعد أن خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، بينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.