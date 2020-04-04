بريطانيا تسجل أعلى ارتفاع يومي في وفيات كورونا بـ708 حالات جديدة

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، أعلى ارتفاع يومي في حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إذ سجلت اليوم 708 حالات وفاة جديدة، في غضون 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، "توفى 708 مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4313 حالة".

وأضافت أنه تم "تسجيل 3735 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41903".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من مليون و100 ألف إصابة، في حين وصلت الوفيات إلى أكثر من 60 ألف.