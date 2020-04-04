الشرطة تفرق تجمعا لصلاة الجمعة بسبب كورونا في برلين.. فيديو

ذكرت الشرطة الألمانية أن 300 شخص اجتمعوا أمام أحد مساجد برلين لأداء صلاة الجمعة برغم التعليمات بالتباعد الاجتماعي، وأن "الصلاة أنهيت قبل موعدها"، مع وعد من المسؤولين عن المسجد بالعمل على عدم تكرار مثل هذا الحشد.

تجمع 300 شخص أمام أحد المساجد في نيوكولن ببرلين لأداء صلاة الجمعة رغم تعليمات تحظر التواصل الاجتماعي، ونشرت الشرطة الألمانية مساء الجمعة على موقع تويتر أن الإمام والمكتب التنظيمي بمدينة برلين والشرطة لم يتمكنوا من دفع الناس إلى الاحتفاظ بمسافات التباعد المكاني المنصوص عليها إلا جزئيا، بحسب ما نقل موقع dw الألماني.

وفي تغريدة أخرى ذكرت الشرطة أن المسؤولين عن المسجد أكدوا أنهم سيبلغون المصلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأذان لا يستوجب حاليا الحضور الشخصي إلى المسجد، وبأن ذلك سيتوقف فورا في حال تجدد الاحتشاد.

Bei Gebetsrufen versammelten sich heute vor einer Moschee in #Neukölln ca. 300 Personen. Dem Imam, dem OA @BerlinNkl & unseren Kolleg. gelang es nur zum Teil, die Anwesenden zum Abstandhalten zu bewegen. Das Gebet wurde im Einvernehmen mit dem Imam vorzeitig beendet.#covid19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 3, 2020

هذا وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوت الأذان وهو يرفع من مسجد دار السلام بمنطقة نيوكولن في برلين، بينما كان العشرات يقفون أمام المسجد لتصوير هذا المشهد.

وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.