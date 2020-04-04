ألمانيا تسجل انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا

أكدت السلطات الألمانية أنها سجلت انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلنت ألمانيا أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت تسجيل 6082 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض طفيف عن اليوم السابق.

وسجلت ألمانيا الانخفاض في المعدل اليومي للإصابات الجديدة، مقارنة بعدد 6174 إصابة سجلتها البلاد في اليوم السابق، وذلك بحسب بيانات معهد روبرت كوخ الحكومي الصادرة اليوم السبت، وهو قد يكون إشارة على استقرار محتمل في عدد المصابين المسجلين في ألمانيا اليوم.

ويأتي العدد المنخفض في عدد الإصابات في وقت حذرت الحكومة الألمانية أنه من السابق لأوانه جدا تحديد مسار التفشي.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ، لوثار فيلر، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن معدل الإصابات الجديدة أصبح تحت السيطرة بفضل إجراءات أشمل لوقف تجمعات الناس في الأماكن العامة وفي العمل.

واتفقت ولايات ألمانيا، وعددها 16، مع الحكومة على إبقاء القيود على التنقلات حتى 19 أبريل/نيسان.

وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.