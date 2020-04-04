وفاة حارس رئيس الوزراء الإيطالي بفيروس كورونا

توفي، اليوم السبت، أحد أفراد حماية رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بسبب إصابته فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء التركية"الأناضول" عن وسائل إعلام إيطالية القول إن ضابط الشرطة جورجيو جوستاماشيا، توفي صباح اليوم بسبب كورونا.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن جوستاماشيا لم يكن في حالة احتكاك مباشر مع كونتي، قبل تركه مهامه لأجل العلاج.

وكان جوستاماشيا البالغ من العمر 52 عامًا، من أفراد حماية رئيس وزراء البلاد.

بدوره قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ومفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية باولو جنتيلوني، إن جوستاماشيا كان ضابط شرطة مثالي.

وأضاف جنتيلوني في تغريدة عبر موقع تويتر: "أشاطر أسرته وزملائه ألمهم".

Ricordo Giorgio Guastamacchia, poliziotto esemplare, vittima del #COVID19 e mi unisco al dolore della sua famiglia e dei colleghi del sevizio scorte — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) April 4, 2020

وعقب ثبوت إصابة جوستاماشيا، منتصف مارس، خضع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لفحص طبي أظهر عدم إصابته بالفيروس.

في غضون ذلك، وصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا إلى 119827 ألف، وبلغ عدد حالات الوفاة 14681 حالة.

عالميا، بلغ عدد الحالات المصابة مليون و130 ألف و114، بينما وصل عدد الوفيات إلى 60 ألف 114 حالة.