رغم تفشي كورونا في البلاد وحجره الصحي… نتنياهو يلتقي غانتس لتشكيل حكومة جديدة

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لقاء مهما مع غريمه التقليدي، الجنرال بيني غانتس، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، اليوم السبت، أن اللقاء الذي عقد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد "كوفيد 19" عقد في أجواء طيبة وإيجابية، في مقر رئاسة الوزراء في شارع بلفور بمدينة القدس المحتلة، وذلك لبحث تشكيل الحكومة الجديدة بينهما.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن نتنياهو وغانتس اقتربا من التوصل لتفاهمات كبيرة حول مدى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وبأنهما حافظا على مسافة بينهما أثناء اللقاء، كون غانتس في حالة حجر صحي بعد أنباء تداولت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت أنه ما تزال هناك نقاط خلاف كبيرة بين الطرفين، حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال غانتس، خاصة ما يتعلق بضم المستوطنات وغور الأردن.

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ومن بين المناقشات الجارية بين الحزبين الكبيرين في البلاد، أن يشغل نتنياهو رئاسة الحكومة الجديدة منذ إقامتها حتى نصف المدة (نحو سنتين)، ويكون حينها غانتس وزيرا للأمن، وشريكه الجنرال غابي أشكنازي وزيرا للخارجية. وذلك بحسب القناة العبرية الـ"12".

وبعد انقضاء نصف المدة، سيستقيل نتنياهو من رئاسة الحكومة لصالح غانتس، تاركا وزارة الأمن لغابي أشكنازي، حيث من المتوقع أن تظل أيضا وزارة الخارجية مع حزب غانتس.