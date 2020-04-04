أوغندا تطلق برنامجا لدعم المتضررين من "حظر التجوال" بسبب كورونا

أطلقت أوغندا برنامج دعم شامل لمواطنيها المتضررين من إجراءات الحظر، التي تفرضها البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال روهكانا روغوندا، رئيس الوزراء الأوغندي، اليوم السبت، إن بلاده أطلق برنامج لتدقيم المساعدات الغذائية للمتضررين من إجراءات الإغلاق.

وكتب على "تويتر": "أطلقنا اليوم برنامج الحكومة الأوغندية للمساعدات الغذائية، التي سيتم تقديمها ضمن برنامج لمساعدة المتضررين من إجراءات إغلاق البلاد، التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

We have today flagged off a @GovUganda relief food distribution programme to vulnerable individuals who have been affected by lockdown measures. pic.twitter.com/jU38rQGUzF — Dr. Ruhakana Rugunda (@RuhakanaR) April 4, 2020

وتقول الإحصائيات العالمية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أوغندا وصل إلى 48 حالة إصابة، حتى الآن.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 278 ألف مصاب وأكثر من 7400 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 124 ألف مصاب وأكثر من 11 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 119 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 92 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1200 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 82 ألف مصاب، وأكثر من 6500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 55 ألف إصابة، وأكثر من 3400 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 41 ألف إصابة، وأكثر من 4300 حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 400 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 600 حالة وفاة، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة و1200 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 16 ألف إصابة، وأكثر من 1600 حالة وفاة، تليها كندا بـ 12 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم البرتغال وكوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة في كل منهما.