بريطانيا تتسلم 300 جهاز تنفس صناعي من الصين

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، إن بلاده تسلمت 300 جهاز تنفس صناعي من الصين اليوم السبت.

وبحسب "رويترز"، قال جوف في مؤتمر صحفي "نشتري أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بالجائحة من شركاء في الخارج من بينهم ألمانيا وسويسرا".

وأضاف "اليوم وصل 300 جهاز من الصين".

وأوضح أن "المزيد من هذه الأجهزة سيتم البدء في إنتاجه قريبا".

وأتم "أشكر الحكومة الصينية".

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، أعلى ارتفاع يومي في حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إذ سجلت اليوم 708 حالات وفاة جديدة، في غضون 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيانها، "توفى 708 مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4313 حالة".

وأضافت أنه تم "تسجيل 3735 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41903".

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.