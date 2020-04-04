إيطاليا تسجل 681 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز الحماية المدنية في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، تسجيل 681 حالة وفة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 15 ألف شخص.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا إلى 124632 ألف، وبلغ عدد حالات الوفاة 15362 حالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، عن افتتاح مستشفى ميداني في مدينة بيرغامو في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، لمساعدة الحكومة الإيطالية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و162 ألف إصابة، ونحو 63 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 244 ألفا.