زعيم الديمقراطيين في "الشيوخ الأمريكي": لم نكن مستعدين لمواجهة كورونا

قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتاج خطة لامتلاك أقنعة وجه، منذ سنوات لمواجهة أزمة مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب تشومر، على "تويتر"، اليوم السبت: "نعرف منذ سنوات أننا كنا نحتاج إلى خطة لامتلاك قدر كاف من الكمامات لمواجهة مثل تلك الأزمات".

وتابع: "الرئيس السابق باراك أوباما، بدأ تلك الخطة، لكن الرئيس دونالد ترامب، لم يفعل شيء لتحويلها إلى واقع".

وأوضح: "نحن غير مستعدين لأزمة كورونا، وهذا أمر فظيع"، مضيفا: "ما كان يجب أن يحدث هذا".

وأرفق زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست" يتحدث عن إنفاق الحكومات ملايين الدولارات لتسريع عملية إنتاج الكمامات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، حتى تستطيع أن تلبي احتياجات المواطنين في تلك الأزمة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.

We knew for years we needed a plan for masks.



President Obama set it in motion, but President Trump has done nothing to see it through.



We are woefully unprepared today, but we shouldn’t have been.https://t.co/Em7oEhOzro — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 4, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 278 ألف مصاب وأكثر من 7400 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 124 ألف مصاب وأكثر من 11 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 119 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 92 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1200 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 82 ألف مصاب، وأكثر من 6500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 55 ألف إصابة، وأكثر من 3400 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 41 ألف إصابة، وأكثر من 4300 حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 400 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 600 حالة وفاة، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة و1200 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 16 ألف إصابة، وأكثر من 1600 حالة وفاة، تليها كندا بـ 12 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم البرتغال وكوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة في كل منهما.