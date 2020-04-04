جورجيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الجورجية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لإمرأة تبلغ من العمر 79 عاما كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أميران جامكريليدزه، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن امرأة مسنة توفيت بسبب فيروس كورونا في جورجيا في مقاطعة بولنيسي كانت تعاني من أمراض في القلب.

وتابع جامكريدزه: "هذه المرأة كانت على اتصال مع أناس قدموا من روسيا وأذربيجان إلى جورجيا، أدخلت المرأة إلى المستشفى يوم 31 مارس ، وتم تسجيل الوفاة صباح اليوم".

وسجلت جورجيا حتى الآن 159 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 منها 31 شخصا تعافوا من المرض.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية، ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.