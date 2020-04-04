حاكم نيويورك: 630 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الولاية

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو، ارتفاع عدد الوفيات في الولاية جراء فيروس كورونا المستجد بمقدار 630 حالة جديدة منذ الأمس.

وقال كومو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن عدد الوفيات ارتفع من "2935 إلى 3565 منذ أمس"، مضيفا أن "فحوصات أجريت بالأمس لـ 23 ألف شخص، وهو أعلى معدل للفحوصات تنفذه الولاية إلى الآن".

ولفت إلى أنه سيوقع "أمرا تنفيذيا للسماح لطلبة الطب المقرر تخرجهم خلال الربيع للبدء بممارسة المهنة الآن"، معلقا، "نيويورك تحتاج إلى المساعدة في هذه الأوقات الاستثنائية".

كما أشار إلى أن "الصين سهلت التبرع بـ 1000 جهاز تنفس ستصل إلى مطار جون إف كينيدي اليوم".

وتشهد الولايات المتحدة المعدل الأعلى للإصابات بالفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة الشهر الماضي، حيث تجاوز عدد الإصابات مائتي ألف، والوفيات ما لا يقل عن 1400.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و162 ألف إصابة، ونحو 63 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 244 ألفا.