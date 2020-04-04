ترامب: نتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد مزيدا من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع القادمة، ونعمل على تأمين أجهزة تنفس صناعي لكل الولايات".

وتابع: "العالم لم يشهد مثل هذه الظروف منذ زمن بعيد"، مشيرا إلى أن فيروس كورونا انتشر في لويزيانا بشكل متسارع للغاية".

وطالب الرئيس الأمريكي وسائل الإعلام التوقف عما وصفه بـ"الشائعات وإثارة خوف المواطنيين".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 300 ألف مصاب وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 124 ألف مصاب وأكثر من 11 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 119 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 92 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1200 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 82 ألف مصاب، وأكثر من 6500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 55 ألف إصابة، وأكثر من 3400 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 41 ألف إصابة، وأكثر من 4300 حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 400 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 600 حالة وفاة، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة و1200 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 16 ألف إصابة، وأكثر من 1600 حالة وفاة، تليها كندا بـ 12 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم البرتغال وكوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة في كل منهما.

يتبع...