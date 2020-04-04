ترامب: آلاف الجنود سيشاركون فى مواجهة فيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن آلاف الجنود سيشاركون في مواجهة فيروس كورونا

وقال ترامب في مؤتمر صحفي اليوم لاسبت، إنه سيتم نشر ألف جندي وعسكري في مدينة نيويورك للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه لا بد من إعادة انفتاح الولايات المتحدة، مشددا على أنه لا يريد مواصلة إغلاق الحياة العامة والاقتصاد لأشهر طويلة.

كما شدد ترامب على ضرورة أن يجري توريد الموارد الخاصة بمكافحة الفيروس إلى كل أنحاء الولايات المتحدة بشكل عادل، مشيرا إلى أنه يجب رعاية كل البلاد وليس فقط أجزاء منها.

وتوقع ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة "الكثير من الوفيات" جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأقسى في فترة الوباء ببلاده، وقال "سنتجاوز هذا الأمر، لكن سيكون هناك الكثير من القتلى هذا الأسبوع والأسبوع المقبل".

هذا وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا من حيث ضحايا فيروس كورونا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 278 ألف مصاب وأكثر من 7400 حالة وفاة.

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.