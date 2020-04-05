الصين تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و30 إصابة

أعلنت الصين، اليوم الأحد، تسجيل 30 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين، بارتفاع 19 حالة عن اليوم السابق

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان يوم الأحد إن 25 حالة تم الإبلاغ عنها يوم السبت تتعلق بأولئك الذين دخلوا البلاد من الخارج، مقارنة بـ 18 حالة مماثلة تم الإبلاغ عنها قبل يوم.

وأبلغ البر الرئيسي حتى الآن عن ما مجموعه 81669 حالة إصابة، في حين زاد عدد الوفيات ثلاث حالات جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 3329.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏