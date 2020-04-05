كوريا الجنوبية:81 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 10237.

موسكو - سبوتنيك. وقالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة أن كوريا الجنوبية سجلت 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19.

وأشارت الهيئة إلى وفاة 6 أشخاص بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الى 183 حالة. كمان أن 138 شخصا تعافوا خلال يوم أمس ليصل العدد الإجمالي إلى 6.4 ألف حالة.

هذا وتخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون و200 ألف حالة، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم. وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 246.49 ألف شخص.