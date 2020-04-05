الصحة المكسيكية: 1890 حالة إصابة بـ"كورونا" و79 وفاة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، يوم السبت، 1890 حالة إصابة بفيروس كورونا" في البلاد بزيادة 202 حالة عن اليوم السابق، فيما ارتفع عدد الوفيات 19 حالة ليصل إلى 79 وفاة.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز-جاتيل، عن الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس التاجي الجديد "هؤلاء الأشخاص يعانون للأسف من أمراض مزمنة أو كبار في السن"، بحسب "رويترز".

وأضاف لوبيز-جاتيل إن المكسيك تدفع الآن العواقب لعقود من عادات الأكل السيئة التي أدت إلى مستويات عالية من السمنة والمضاعفات الصحية.

هذا وتخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون و200 ألف حالة، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم.

وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 246.49 ألف شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏