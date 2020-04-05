أستراليا متفائلة بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا

أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الأسترالية، يوم أمس الأحد، أن هناك تفاؤل حذر بشأن تباطؤ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، معتبرين أن العزل الاجتماعي باق لشهور عدة.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات مدير الحماية الصحية في نيو ساوث ويلز، جيريمي ماكانيلتي، أن هناك أملا كبيرا بتباطؤ والحد من انتشار الفيروس في البلاد.

وأضاف ماكانيلتي قائلا: "نريد أن نكون متفائلين ولكن عدم مبالغة الأرقام".

وفي السياق نفسه، علق وزير الصحة الأسترالي، غريغ هانت، أنه رغم المؤشرات الطيبة سيظل من المتعين على الاستراليين التباعد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف هانت قائلا: "هذه فترة ستة أشهر صعبة علينا اجتيازها".

وأعلنت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، فيما تنضم إلى سباق عالمي لوقف الجائحة.

كما بدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشأتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.