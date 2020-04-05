الفلبين تسجل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و152 حالة إصابة مؤكدة.

وذكرت النشرة اليومية أن الحالات الإيجابية في الفلبين بلغت 3246 حالة حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 152، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بالفيروس أكثر من المليون و200 ألف حالة، والوفيات أكثر من 64 ألف.