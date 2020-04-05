إسرائيل تعلن وفاة سيدة ستينية بفيروس كورونا في تل أبيب

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة سيدة ستينية بفيروس كورونا في أحد مستشفيات تل أبيب ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 47 من بين 8018 مصابا.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية ، توفيت امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا في مستشفى ولفسون في حولون الليلة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا نتيجة الإصابة في إسرائيل إلى 47.

وقال مستشفى ولفسون إن المريضة جاءت من جناح إعادة التأهيل في مستشفى الشيخوخة في نهاية مارس/ آذار وكانت تعاني من مرض سابق.

وأعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الأحد تسجل ثلاث وفيات بكورونا خلال الساعات الأخيرة ليبلغ مجموع ضحايا الفيروس 46.

ويتواجد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعدما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالفيروس. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أول نت أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، من دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.