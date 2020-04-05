الصين ترسل 28 شحنة مساعدات طبية إلى إيران

أعلن السفير الإيراني في الصين، محمد كشاورز زاده، اليوم الأحد أن بكين قامت بتقديم مساعدات طبية للدولة الإيرانية في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات السفير الإيراني الذي قال: "في ظل الجهود الدؤوبة للزملاء في ​السفارة الإيرانية​، فقد تم ليل أمس السبت إرسال شحنتين من المساعدات الطبيّة من قِبل الحكومة والشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إيران".

وأوضح زاده قائلا: "تم لغاية الآن إرسال 28 شحنة من المساعدات الطبية والصحيّة والدوائيّة المقدَّمة من الحكومة والشعب الصيني من مدن بكين و​شنغهاي​ وغوانجو إلى ​طهران​، لمكافحة الفيروس".

وأشار زاده أن "المساعدات الطبية شملت أكثر من 10 ملايين كمامة طبيّة، 500 ألف عدة طبية تشخيصية، 300 ألف قطعة ملابس خاصة بالأطباء والممرضين، مليونين و200 ألف من الكفوف، 500 غرفة جاهزة للمستشفيات وكذلك كميّات كبيرة من ​الأدوية​ والمعدّات الطبية الأخرى".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.