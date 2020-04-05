ارتفاع وفيات كورونا في إسبانيا إلى 12418 والإصابات تتخطى 130 ألف حالة

أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 12418.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها إن عدد "الإصابات بلغت 130759 بزيادة 6023 حالة جديدة، والوفيات وصل إلى 12418 بوفاة 674 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.