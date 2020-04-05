الاتحاد الأفريقي يكشف عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة

كشف الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في القارة الأفريقية تجاوزت 8 ألاف حالة.

وبحسب تقرير الاتحاد الأفريقي، الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه، سجلت دولة جنوب أفريقيا نحو 1585 حالة إصابة وتلتها كل من الجزائر ومصر اللتان سجلت كل منهما أكثر من ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. أما بالنسبة للوفيات فقد تصدت الجزائر بعددها حيث توفي أكثر من 105 مريضا وتلتها كل من مصر والمغرب.

أما بالنسبة للدول التي لم يسجل فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بحسب التقرير، فهي كل من دولة ليسوتو والصحراء الغربية وجنوب السودان، وكذلك دولة جزر القمر وسان تومي وبرينسيبي الجزرية.

ويضم الاتحاد الأفريقي 55 دولة، حيث تم تسجيل حالات الإصابة بنحو 50 دولة معظمها في شمال أفريقيا وأقلها سجل في شرق أفريقيا - 707 حالة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.