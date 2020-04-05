إيران تسجل 151حالة وفاة جديدة بسبب "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 3603

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 151 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2483 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 3603 وفاة، و58226 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها، "151 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها، ليرتفع الإجمالي إلى 3603، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 58.226، بعد تسجيل 2483 إصابة جديدة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأكد البيان، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 22011 شخصا، بينما تم إجراء نحو 19 ألف فحص للمرض في جميع أنحاء البلاد حتى اليوم، مضيفة أن 4075 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل/ نيسان" رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.