مع ارتفاع الإصابات… إندونيسيا تصدر تعليمات جديدة بشأن كورونا

أمرت إندونيسيا مواطنيها بارتداء كمامات قماشية لدى خروجهم من منازلهم، مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، إلى 2273.

ونقلت وكالة "رويترز"، ظهر اليوم الأحد، عن المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أنه على الجميع ارتداء كمامات، وأن 95 % الكمامات الطبية هي للطواقم الطبية فحسب، وعلى المواطنين العاديين ارتداء كمامات قماشية لأن الكثير من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، موجودة.

ويشار إلى أن إندونيسيا سجلت 181 إصابة جديدة، اليوم الأحد، و7 وفيات بما رفع العدد الإجمالي لمن توفوا بالمرض إلى 198.

وتستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن نحو 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.

وإندونيسيا رابع أكبر دول العالم سكانا، وأعلن الرئيس جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء الماضي حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.